Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Bestätigt: Matriciani verlässt Schalke

von Julian Jasch - Quelle: 19:04 – Inside Schalke
1 min.
Henning Matriciani erhält Anweisungen von Miron Muslic @Maxppp

Henning Matricianis auslaufender Kontrakt beim FC Schalke wird nicht verlängert. Im ‚WAZ‘-Talk ‚19:04 – Inside Schalke‘ ließ Sportvorstand Frank Baumann die Katze aus dem Sack: „Wir haben das Gespräch geführt. Es wird aber nicht der Fall sein.“ In der Folge wird der 25-jährige Abwehrspieler, der wegen eines Kreuzbandrisses die restliche Saison ausfällt, nicht mehr für die Königsblauen zum Einsatz kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach 64 Schalke-Einsätzen geht die Liaison im Sommer also zu Ende. Wohin es den früheren deutschen U21-Nationalspieler anschließend verschlägt, ist noch offen. Anfang Januar hatte bereits ein Wechsel nach Österreich zu Blau-Weiß Linz im Raum gestanden, der Deal kam aufgrund der Blessur allerdings nicht zustande.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Henning Matriciani

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Henning Matriciani Henning Matriciani
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert