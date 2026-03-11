Bestätigt: Matriciani verlässt Schalke

Henning Matricianis auslaufender Kontrakt beim FC Schalke wird nicht verlängert. Im ‚WAZ‘-Talk ‚19:04 – Inside Schalke‘ ließ Sportvorstand Frank Baumann die Katze aus dem Sack: „Wir haben das Gespräch geführt. Es wird aber nicht der Fall sein.“ In der Folge wird der 25-jährige Abwehrspieler, der wegen eines Kreuzbandrisses die restliche Saison ausfällt, nicht mehr für die Königsblauen zum Einsatz kommen.

Nach 64 Schalke-Einsätzen geht die Liaison im Sommer also zu Ende. Wohin es den früheren deutschen U21-Nationalspieler anschließend verschlägt, ist noch offen. Anfang Januar hatte bereits ein Wechsel nach Österreich zu Blau-Weiß Linz im Raum gestanden, der Deal kam aufgrund der Blessur allerdings nicht zustande.