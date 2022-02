Morata „würde für immer bleiben“

Álvaro Morata hätte nicht dagegen, noch viele Jahre im Trikot von Juventus Turin zu spielen. „Ich habe mit Allegri (Massimiliano, Juve-Trainer, Anm. d. Red.) über das Barça-Angebot gesprochen. Er hat mir gesagt, dass Dusans (Vlahovic, Anm. d. Red.) Ankunft mir helfen wird. Wenn es nach mir ginge, würde ich für immer hier bleiben“, so der Stürmer laut der ‚Gazzetta dello Sport‘.

Im Januar stand Morata kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Die Katalanen wollten den 29-jährigen Spanier an Bord holen, Juventus lehnte die Offerte aus Barcelona jedoch ab. Für den Sommer haben die Bianconeri eine Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro. Medienberichten aus Italien zufolge will man Morata gerne halten, für die Verpflichtung aber nur 15 Millionen Euro an Stammklub Atlético Madrid zahlen.