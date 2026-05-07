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2. Bundesliga

Medien: Hertha arbeitet an Ducksch-Coup

von Lukas Weinstock - Quelle: RTL/ntv | sport.de
Marvin Ducksch bejubelt ein Tor für Birmingham City @Maxppp

Hertha BSC möchte sich für die kommende Saison anscheinend prominent verstärken. Laut ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ bekundet die Alte Dame Interesse an einer Verpflichtung von Marvin Ducksch. Der Zweitligist habe sich kürzlich über den Stürmer von Birmingham City informiert.

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Ducksch war vor einem Jahr von Werder Bremen nach Birmingham gewechselt, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Der 32-Jährige soll in der Bundesliga und der MLS einen Markt haben, zudem fragten zuletzt AEK Athen und Real Sociedad bei Ducksch an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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