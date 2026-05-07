Medien: Hertha arbeitet an Ducksch-Coup

Hertha BSC möchte sich für die kommende Saison anscheinend prominent verstärken. Laut ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ bekundet die Alte Dame Interesse an einer Verpflichtung von Marvin Ducksch. Der Zweitligist habe sich kürzlich über den Stürmer von Birmingham City informiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ducksch war vor einem Jahr von Werder Bremen nach Birmingham gewechselt, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Der 32-Jährige soll in der Bundesliga und der MLS einen Markt haben, zudem fragten zuletzt AEK Athen und Real Sociedad bei Ducksch an.