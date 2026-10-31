Bayern-Wechsel ermöglicht Ballon d’Or-Sieg

Harry Kane glaubt, dass sein Wechsel zum FC Bayern ein Grund für den Ballon d’Or-Sieg war. Gegenüber ‚France Football‘ sagt der 33-Jährige: „Ich wusste, dass der Wechsel zu Bayern mir die Gelegenheit bieten würde, mich zu verbessern und mein Spiel auf die nächste Stufe zu heben. Die Tore, die ich erzielt habe, das Erreichen der späteren Runden in Wettbewerben. Ich wusste, dass ich, wenn ich Konstanz halten, mich weiterentwickeln, ein besserer Spieler werden und mehr Tore schießen könnte, der Ballon d’Or ein realistisches Ziel wird.“

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Über die vergangene Saison sagt Kane: „73 Tore in einer einzigen Saison zu erzielen, ist einfach unglaublich. Alle drei Trophäen hier in Deutschland zu gewinnen und den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft zu belegen. Ich weiß, dass England nicht gewonnen hat, aber dieses Stadium zu erreichen, ist immer noch eine große Leistung.“ In der laufenden Spielzeit sieht es bei Kane aus, als würde es genauso weitergehen wie in der Vorsaison. In elf Spielen erzielte der Stürmer zehn Tore und bereitete sieben weitere Tore vor.