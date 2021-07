Shaqiri: „Würde gerne für Lazio spielen“

Xherdan Shaqiri will den FC Liverpool verlassen. „Ich habe der Vereinsführung gesagt, dass ich mich bereit fühle für eine neue Herausforderung. Sie haben meine Entscheidung akzeptiert und hören sich jetzt Angebote für mich an. Ich würde gerne zurück nach Italien. Ich würde gerne für Lazio spielen“, so die klare Ansage des 29-Jährigen laut dem ‚Corriere dello Sport‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ex-Münchner ist noch bis 2023 an die Reds gebunden. Dem Vernehmen nach darf Shaqiri den Verein für 15 Millionen Euro verlassen. Shaqiri spielt seit 2018 bei Liverpool, kam jedoch in den vergangenen Spielzeiten nur unregelmäßig zu Einsätzen.