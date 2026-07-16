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Neuer Klub für Ex-Unioner Král

von Fabian Ley - Quelle: fck.dk
Alexs Král unterhält sich mit seinem Mitspieler. @Maxppp

Alex Král hat nach seinem Vertragsende bei Union Berlin einen neuen Verein gefunden. Der 28-jährige Mittelfeldspieler schließt sich ablösefrei dem dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen an.

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Für Union bestritt Král seit 2023 insgesamt 53 Einsätze. Zuvor war der tschechische Nationalspieler (48 Länderspiele) in der Bundesliga auch schon für den FC Schalke 04 aufgelaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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