Superliga
Neuer Klub für Ex-Unioner Král
@Maxppp
Alex Král hat nach seinem Vertragsende bei Union Berlin einen neuen Verein gefunden. Der 28-jährige Mittelfeldspieler schließt sich ablösefrei dem dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen an.
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F.C. Copenhagen can confirm the signing of Czech midfielder Alex Král #fcklive https://t.co/umqLr2nAi1— F.C. København (@FCKobenhavn) July 16, 2026
Für Union bestritt Král seit 2023 insgesamt 53 Einsätze. Zuvor war der tschechische Nationalspieler (48 Länderspiele) in der Bundesliga auch schon für den FC Schalke 04 aufgelaufen.
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