Will unbedingt weg: Werder-Flop sorgt für Ärger

Werder Bremen befindet sich aktuell in einer handfesten sportlichen Krise. Seit mittlerweile acht Ligaspielen sind die Grün-Weißen ohne Sieg, die Abstiegsplätze rücken bedrohlich näher. Doch statt Wagenburgmentalität und Zusammenhalt im Team gibt es Zoff.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, sorgte Skelly Alvero (23) vor der Niederlage gegen Leverkusen am Samstag (0:1) im Training für Stress. Der Franzose, der 2024 für 4,75 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Weser gekommen war und bisher nicht überzeugen konnte, ließ sich dermaßen hängen, dass Horst Steffen Konsequenzen ziehen musste.

Alvero will wechseln

„Das Trainerteam war mit seiner Trainingsleistung nicht zufrieden, deswegen ist er nicht mit nach Leverkusen gefahren. Es ist wichtig, konsequent durchzugreifen. Jeder einzelne muss begreifen, worum es geht“, erklärt Sportchef Clemens Fritz gegenüber der Boulevardzeitung.

Diese liefert eine Erklärung für das Verhalten des Sechsers: Demnach soll Alvero ein Leih-Angebot eines namentlich nicht bekannten französischen Zweitligisten vorliegen. Dieser würde gerne wechseln, Werder ist mit den gebotenen Konditionen und aufgrund der angespannten Personallage laut ‚Bild‘ jedoch nicht einverstanden.

In der Folge zeigte sich Alvero offenbar aufreizend lustlos im Training. Gänzlich abgeneigt ist Werder von einem Abgang des teuren Flops jedoch nicht – sollten die Rahmenbedingungen stimmen. Weitere Transfers sind für den Nordklub nur möglich, wenn für die Abgangskandidaten Alvero, Isak Hansen-Aaröen (21) und Olivier Deman (25) Einnahmen erzielt werden.