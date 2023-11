Tel über Bayern-Rolle: „Bin nicht frustriert“

Mathys Tel bleibt gelassen, was seine Einsatzzeiten beim FC Bayern angeht. „Ich bin deshalb nicht frustriert“, zitiert die ‚L’Équipe‘ den 18-Jährigen aus dem Lager der französischen U21-Nationalmannschaft, „aber ich arbeite definitiv daran, zukünftig Stammspieler zu sein. Aktuell habe ich die Statistiken eines Edeljokers, aber langfristig ist das nicht das, was ich möchte. Aber so ist es gerade und ich will weiter dazulernen, um eine größere Position im Team einnehmen zu können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Tel zeigt in dieser Saison starke Leistungen, kommt wettbewerbsübergreifend bereits auf sechs Tore und drei Vorlagen. Auf einen Startelf-Einsatz in der Bundesliga wartet das Sturm-Juwel aber weiterhin. Für den jungen Franzosen kein Problem: „Es ist mein Motto, dass du lernen musst, was es heißt, klein zu sein, wenn du groß werden willst. Lernen ist der Schlüssel.“ Nach eigener Aussage sind es vor allem Dinge wie „Spielübersicht“, der „technische Bereich“ und die Tendenz „zu oft alleine zu spielen“, in denen sich Tel verbessern muss.