Eintracht-Flirt Durán nach Manchester?

Jhon Durán von Chicago Fire weckt immer größere Begehrlichkeiten in Europa. Laut der englischen Tageszeitung ‚Sun‘ steht der 18-jährige Kolumbianer nun auch bei Manchester United auf der Liste. Bereits bekannt ist das Interesse des FC Liverpool, des OSC Lille, der PSV Eindhoven und von Eintracht Frankfurt. Daneben sollen spanische Klubs mitmischen. In der abgelaufenen MLS-Saison kommt Durán, der meist im Sturmzentrum aufläuft, in 27 Einsätzen auf 13 Torbeteiligungen.

Nach einer enttäuschenden Spielzeit landete der Ex-Klub von Bastian Schweinsteiger nur auf Platz zwölf und könnte daher zu einem Verkauf seines Youngsters gezwungen sein. Weiter heißt es im Bericht, United-Coach Erik ten Hag habe bereits Kontakt zum Umfeld des Kolumbianers aufgenommen.