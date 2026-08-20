Lars Ricken hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Supercup-Kracher gegen den FC Bayern (Samstag, 20:30 Uhr) zu den Transferplänen von Borussia Dortmund geäußert. Auf die Frage nach möglichen weiteren Neuzugängen antwortete der Sportgeschäftsführer: „Wir haben unsere Aufgaben erstmal gemacht und die Abgänge sinnvoll aufgefangen. Jetzt sind wir in einer Situation am 20. August, dass wir den Markt beobachten können. Es muss nichts mehr passieren, vielleicht passiert noch was. Wir sind da vorbereitet, vielleicht gibt es nochmal spannende Möglichkeiten für uns.“

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Angesprochen auf die Abschiedsgerüchte um Fábio Silva (24) und Marcel Sabitzer (32) gab Ricken zu verstehen: „Aber es gibt an keinen Spieler eine Ansage, dass er gehen muss oder sich einen anderen Verein suchen soll.“ Der BVB-Boss bilanziert den Transfersommer: „Ich wäre alles andere als unglücklich, wenn wir mit diesem Kader in die Saison gehen würden. Wir wollten ein Stück weit jünger, wertvoller, entwicklungsfähiger werden, ohne zu sehr sportliche Substanz zu verlieren. Ich denke, wir haben einen stimmigen Kader hingestellt.“ Dem Vernehmen nach hält man noch Ausschau nach einem neuen Rechtsverteidiger, Talent Héctor Fort (20/FC Barcelona) ist dabei ein konkreter Kandidat.