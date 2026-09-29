Mittelstürmer Christoph Daferner (28), Mittelfeldspieler Luca Herrmann (27) und Außenbahnstürmer Nils Fröling (26) könnten Dynamo Dresden im Winter verlassen. Laut der ‚Bild‘ würde der Zweitligist das Trio bei entsprechenden Angeboten ziehen lassen, sollte es nicht zu einer Leistungssteigerung kommen.

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Alle drei kamen in der laufenden Saison noch fast gar nicht zum Zug. Bei Daferner soll sich im Sommer bereits Ligarivale Energie Cottbus gemeldet haben. Er und Herrmann stehen bis 2028 unter Vertrag, Frölings Vertrag läuft am Saisonende aus.