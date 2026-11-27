Die Boca Juniors stecken mitten im Titelkampf in Argentinien. Die Saison geht in die heiße Phase, im Dezember ist klar, wer Meister wird. Ein Garant für die starke Spielzeit von Boca, das erst in der vergangenen Woche die Copa Sudamericana gewinnen konnte, ist dabei Milton Delgado.

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Der 1,66 Meter große Sechser ist im Zentrum des Teams aus Buenos Aires gesetzt. Als klassischer Wadenbeißer ist Delgado für die Balleroberung zuständig, besticht zudem mit einer Passquote von knapp 90 Prozent und ist dabei der Übergangsspieler zwischen Abwehr und Angriff.

Kein Kontakt zu den Villans

Die Kernkompetenzen des 21-Jährigen rufen auch europäische Klubs auf den Plan. Nach FT-Informationen hat sich bereits ein Klub aus der Bundesliga konkret bei Delgado erkundigt. Der 20-fache argentinische U20-Nationalspieler hat erst im Januar dieses Jahres bis Ende 2029 unterschrieben und will sich nach der Saison in Argentinien mit seinem nächsten Schritt befassen.

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Heißt konkret: Schon im Januar könnte Delgado auf den Markt kommen. Zuletzt wurde der Youngster mit einem Wechsel zu Aston Villa in Verbindung gebracht. Unseren Informationen zufolge haben die Villans aber noch keinen Vorstoß gewagt. Im vergangenen Sommer waren außerdem Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen interessiert.

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Bayer-Duo als Vorbild

Equi Fernández (24/Bayer Leverkusen) und Exequiel Palacios (28/Ipswich Town) können Delgado bei einem Bundesliga-Wechsel als Vorbilder dienen. Fernández wurde ebenfalls bei Boca ausgebildet und ist nach einem Jahr in Saudi-Arabien den Schritt zur Werkself gegangen, Palacios war 2020 von River Plate direkt nach Leverkusen gewechselt. Beide zentralen Mittelfeldspieler haben den Schritt wohl nicht bereut.