Bayerns gefühlter Neuzugang

Der FC Bayern darf im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr) womöglich einen gefühlten Neuzugang begrüßen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist es gut möglich, dass Hiroki Ito erstmals seit dem 29. März wieder im Spieltagskader des Rekordmeisters auftaucht.

Damals brach sich der 26-jährige Abwehrmann zum zweiten Mal seit seiner Ankunft in München den Mittelfuß. Die Bayern hatten Ito im Sommer 2024 für 23 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekauft. Seither konnte der japanische Nationalspieler erst achtmal für den FCB auflaufen.