Werder: Eggestein im Sommer zurück

Johannes Eggestein wird im Sommer zu Werder Bremen zurückkehren. Angesprochen auf eine mögliche Festverpflichtung des Leihspielers konnte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner gegenüber ‚Sky Austria‘ nur abwinken: „Da haben wir keine Chance. Es ist schon vom Gehalt unrealistisch. Ich bin froh, dass uns der Clou gelungen ist. Ich glaube, die Verpflichtung hat sich schon ausgezahlt.“

In der Tat spielt der 22-Jährige in Österreich groß auf. In 17 Pflichtspielen verbuchte der Stürmer 15 direkte Torbeteiligungen. Damit ist der gebürtige Hannoveraner nicht nur Toptorjäger seines Teams, sondern hat auch großen Anteil daran, dass LASK Platz vier in der Liga einnimmt und sich sogar in Schlagdistanz zur Tabellenspitze befindet (vier Punkte Rückstand).