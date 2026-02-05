„Zu arrogant am Ball“: Bayerns Versäumnis bei Vuskovic

Mit nur 18 Jahren gehört Luka Vuskovic zu den besten Innenverteidigern der Bundesliga. Der Kroate ist unumstrittener Abwehrchef beim Hamburger SV, weiß aber auch offensiv zu glänzen. Das ist auch dem FC Bayern München nicht verborgen geblieben, der Vuskovic längst in den eigenen Reihen haben könnte.

Wie dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, wurde der Rechtsfuß den Bayern im Februar 2023 angeboten. Vuskovic, damals für Hadjuk Split aktiv, wäre für zwei bis drei Millionen Euro zu haben gewesen. Doch der Ligaprimus war nicht vollends überzeugt, der Senkrechtstarter sei einem Chefscout der Münchner unter anderem „zu arrogant am Ball“ gewesen.

Letztendlich wechselte Vuskovic im darauffolgenden Sommer für 15 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur, wo er noch heute unter Vertrag steht. Sollten die Nordlondoner den Defensivspezialisten im kommenden Sommer verkaufen, dürfte ein Vielfaches der Summe fällig werden.