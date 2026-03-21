Operation: Osimhen lange raus

Victor Osimhen muss unters Messer. Wie der 27-Jährige in einem Twitch-Livestream bei ‚Carterefe‘ selbst bestätigte, ist aufgrund seines gebrochenen Arms eine Operation unumgänglich. Der Nigerianer wird seinem Team voraussichtlich fünf bis sechs Wochen fehlen.

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Osimhen hatte sich die Verletzung in der ersten Hälfte der Champions League-Partie gegen den FC Liverpool (0:4) zugezogen. Trotz sichtlich großer Schmerzen hielt der Torjäger bis zur Halbzeitpause durch, ehe er ausgewechselt wurde. Für Galatasaray ist der wochenlange Ausfall des Mittelstürmers ein herber Verlust: Mit 19 Toren in 29 Pflichtspielen ist Osimhen in dieser Saison die Lebensversicherung der Löwen. In der Süper Lig führen die Gelb-Roten die Tabelle aktuell mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce an.