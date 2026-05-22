Bayern holt Bender als Trainer
Lars Bender schließt sich dem FC Bayern an. Offiziellen Vereinsangaben zufolge übernimmt der 37-Jährige zur kommenden Saison die U17 des deutschen Rekordmeisters. Die vergangenen eineinhalb Jahre war Bender als Cheftrainer für Wacker Burghausen tätig.
Der #FCBayern hat Lars #Bender als Cheftrainer für den Nachwuchs verpflichtet. Der ehemalige Nationalspieler übernimmt zur neuen Saison 2026/27 die U17 des Rekordmeisters und wird dabei von Philipp #Deppner und Benjamin #Kauffmann assistiert.
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„Es ist ein Privileg, diese Aufgabe beim FC Bayern zu übernehmen. Von Beginn an waren die Gespräche sehr positiv. Ich freue mich auf diese Herausforderung und die Chance, mich hier weiterentwickeln zu können“, freut sich der Ex-Profi auf die neue Herausforderung. Nachwuchsabteilungsleiter Michael Wiesinger fügt an: „Ich freue mich sehr, dass wir Lars Bender als Trainer für unseren Campus gewinnen konnten. Er verfügt über einen riesigen Erfahrungsschatz als Spieler und hat bereits sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Herren als Coach gearbeitet.“
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