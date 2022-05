Haaland wechselt zu ManCity

Borussia Dortmund wird künftig ohne die Feuerkraft von Tormaschine Erling Haaland auskommen müssen. Wie die Schwarz-Gelben offiziell mitteilen, wechselt der 21-Jährige zur kommenden Saison zu Manchester City.

Die Dortmunder streichen dem Vernehmen nach festgeschriebene 60 Millionen Euro für einen der besten Torjäger der jüngeren Bundesligageschichte ein, der den BVB aufgrund einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen kann.

Im Januar 2020 war Haaland für 20 Millionen Euro von RB Salzburg zum BVB gewechselt. Bei seinem Debüt gegen den FC Augsburg (5:3) schnürte der Linksfuß auf Anhieb einen Hattrick und zog die Fans der Bundesliga mit seiner Wucht und Power sofort in seinen Bann.

Haaland verabschiedet sich nach 88 Pflichtspielen von der Borussia, in denen er unglaubliche 83 Treffer erzielte und dazu noch 23 Assists beisteuerte. Haalands Nachfolge wird aller Voraussicht nach Karim Adeyemi (20/RB Salzburg) antreten. Der deutsche Nationalspieler weilt bereits in Dortmund. Zudem läuft die Suche nach einem weiteren Mittelstürmer.

Laut der Dortmunder Ad-hoc-Meldung erwartet „die Geschäftsführung einen positiven Effekt auf die Ergebniskennzahlen (EBITDA, EBIT) für das Geschäftsjahr 2022/2023 in einer Größenordnung von rund 35 bis 40 Millionen Euro.“.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.