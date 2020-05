Chelsea zieht Caballero-Option

Nun ist es offiziell: Wie der FC Chelsea bekanntgibt, zieht der Klub die Vertragsoption von Torhüter Willy Caballero und verlängert mit dem 38-Jährigen bis 2021. Der ehemalige Schlussmann von Manchester City geht damit in seine vierte Saison mit den Blues. „Ich freue mich sehr, diese Ankündigung zu machen. Es ist ein Privileg, Teil dieses Chelsea-Kaders und der Chelsea-Familie zu sein, bei einem der historischsten Vereine der Premier League“, sagt Caballero auf der Vereinshomepage.

