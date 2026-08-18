Teurer Doppelschlag: Mbaye sagt neuem Klub zu

Der FC Liverpool hat sich mit Bundesliga-Flirt Ibrahim Mbaye (18) auf eine Zusammenarbeit verständigt. ‚RMC‘ berichtet von einer Einigung über einen Fünfjahresvertrag. Eine Übereinkunft mit Paris St. Germain steht zur Stunde noch aus.

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In den Verhandlungen mit dem amtierenden Champions League-Sieger wollen die Reds nicht nur über Mbaye, sondern auch über Bradley Barcola (23) sprechen. Beide Flügelflitzer sollen vom Prinzenpark an die Anfield Road wechseln und fanden sich beim französischen Supercup-Finale gegen den RC Lens (0:1) schon nicht mehr im PSG-Kader wieder.

Kürzlich reichte Liverpool ein Angebot über 115 Millionen Euro für Barcola ein, der nach Ansicht der Pariser aber 150 bis 175 Millionen Euro einbringen soll. Für Mbaye, der unter anderem auch von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund umgarnt wurde, standen zuletzt 50 Millionen Euro im Raum. Im Doppelschlag könnte das PSG-Duo also mehr als 200 Millionen kosten.