Weltmeister für Barça?

Der FC Barcelona hat Lisandro Martínez von Manchester United ins Visier genommen. Nach Information von ‚Caught Offside‘ sind die Katalanen daran interessiert, den 28-Jährigen im kommenden Sommer zu verpflichten. Die Red Devils fordern jedoch eine Ablöse in Höhe von rund 55 Millionen Euro für den Argentinier, der Teil der Weltmeister-Mannschaft von 2022 war.

Das aktuelle Arbeitspapier des Verteidigers läuft zwar 2027 aus, enthält jedoch eine Option auf eine Verlängerung um ein Jahr, die der Verein ziehen kann. Martínez soll einem Abschied gegenüber offenstehen, was Barça optimistisch stimmt. United möchte den aggressiven und spielstarken Linksfuß hingegen nicht abgeben und strebt stattdessen eine vorzeitige Vertragsverlängerung an.