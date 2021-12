„Episch und legendär“: Modric empfiehlt sich für Verlängerung

Der alte Mann kann es immer noch. Mit Blick auf Lukas Modrics grandiose Leistung im gestrigen Spiel zwischen Real Madrid und Stadtrivale Atlético (2:0) dürften Fußball-Liebhaber mehrfach mit der Zunge geschnalzt haben. Zwar lieferte der derzeit top aufgelegte Vinícius Júnior zwei Assists und Karim Benzema netzte sehenswert per Volleyschuss zum 1:0, doch war an diesem Abend der feingliedrige Mittelfeldspieler der überragende Mann auf dem Feld.

Presse lobhudelt

Sowohl offensiv als auch defensiv war Modric omnipräsent, ließ Gegenspieler mit herausragenden Finten stehen und gewann wichtige Zweikämpfe. Die ‚as‘ spricht in ihrer heutigen Ausgabe das größtmögliche Lob aus: „Der Kroate wird langsam, aber sicher episch und legendär. Das Bernabéu applaudierte ihm bei jeder Ballberührung. Er war allgegenwärtig, er war überall.“

Die ‚Marca‘ schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Eine weitere Meisterleistung des Kroaten sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Ein Musterbeispiel für einen kompletten Fußballer.“ In der Retrospektive kann sich Real glücklich schätzen, den im vergangenen Sommer auslaufenden Kontrakt mit dem Weltfußballer von 2018 verlängert zu haben.

Modric in Topform

Damals kursierten Gerüchte, dass Modric für jüngere Spieler wie Federico Valverde Platz machen soll – letztlich entschied sich Real aber dafür, ihn zu halten. Nun zahlt der Edeltechniker das entgegengebrachte Vertrauen mit reihenweise starken Leistungen zurück. Ohnehin überzeugt das eingespielte Mittelfeldtrio bestehend aus Toni Kroos, Casemiro und eben Modric seit Monaten mit konstant guten Leistungen.

Nächste Verlängerung?

So erscheint es aktuell wahrscheinlich, dass der 146-fache Nationalspieler ein weiteres Jahr dranhängen wird. Laut spanischen Medienberichten stehen Spieler- und Klubseite vor der Einigung über eine Ausdehnung des auslaufenden Arbeitspapiers.

Schon nach 17 Spieltagen sind die Königlichen der Konkurrenz enteilt: 13 Punkte beträgt der Vorsprung auf Atlético, satte 18 Zähler auf den FC Barcelona. Dies ist neben dem überragenden Offensivduo bestehend aus Benzema und Vinícius vor allem auch dem Oldie Modric zu verdanken, der ob seiner fußballerischen Exzellenz im hohen Alter stets aus der Quelle eines Jungbrunnens zu schöpfen scheint.