„Gibt nichts anderes mehr“: Uth verlängert bei Köln

Mark Uth bleibt dem 1. FC Köln ungeachtet der künftigen Ligazugehörigkeit treu. Wie die Geißböcke vermelden, hat der 32-Jährige eine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier gesetzt. Über die genaue Laufzeit macht Köln keine Angaben, der ursprüngliche Vertrag des Offensivspielers wäre bis 2025 gelaufen – aber nicht für die zweite Liga gültig gewesen.

Dieser Malus dürfte mit der Verlängerung nun aus der Welt geschafft sein. Einige Klubs hatten sich aufgrund von Uths Vertragssituation schon positioniert, darunter auch der Hamburger SV mit Ex-Trainer Steffen Baumgart.

Dass er noch einmal in anderen Farben aufläuft, schließt der gebürtige Kölner aber aus: „Wir alle, die ganze Stadt, glauben daran, in der Liga zu bleiben – und deshalb bin ich absolut zuversichtlich. Unabhängig davon war es mir wichtig, bei meinem Herzensverein weiterhin Verantwortung zu übernehmen und sportlich voranzugehen, nachdem ich mich in den letzten beiden Jahren nicht so einbringen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Für mich gibt es nichts anderes mehr – ich möchte meine Karriere hier beim FC beenden.“