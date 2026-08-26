Juventus verkauft Perin
Torhüter Mattia Perin verlässt Juventus Turin. Der 33-jährige wechselt in die Serie B zum FC Palermo. Perin kam 2018 zu Juventus und absolvierte 71 Spiele für die Alte Dame.
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Perin saluta la Juventus e si trasferisce al Palermo— JuventusFC (@juventusfc) August 26, 2026
In bocca al lupo per il futuro, Mattia! 🧤
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