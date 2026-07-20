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Weltmeisterschaft

Paredes-Ausraster: Schwere Vorwürfe an Pedri

von Remo Schatz
1 min.
Leandro Paredes in Mitten des Handgemenges @Maxppp
Spanien 1-0 Argentinien

Ummittelbar nach dem Abpfiff des WM-Finals Spanien gegen Argentinien (1:0 n.V.) kochten bei Leandro Paredes die Emotionen über. Mitspieler Lisandro Martínez ordnet das Handgemenge, das Paredes ausgelöst hatte und für das er die rote Karte sah, ein: „Ich stand neben Paredes, als Pedri auf uns zukam und sagte: ‚Messi hat verschossen, und jetzt geht ihr alle nach Hause.‘ Paredes hat das sofort gehört, und da hat er reagiert.“

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Paredes wurde zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt und fiel vor allem mit überharten Fouls auf. „Ich verstehe, warum er so reagiert hat, denn in diesem Moment kochten die Emotionen hoch. Wir hatten gerade ein WM-Finale verloren, und solche Kommentare zu hören, beruhigt niemanden. Fußball ist emotional, aber ich glaube nicht, dass diese Worte nötig waren. Wenn ein Spiel vorbei ist, sollte man den Gegner respektieren, egal ob man gewonnen oder verloren hat“, bittet Martínez um Verständnis.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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