BVB: Duranville-Abnehmer in Sicht?

Nach seiner wenig erfolgreichen Rückrundenleihe zum FC Basel (17 Spiele, zwei Tore, ein Assist) steht Julien Duranville (20) wieder bei Borussia Dortmund auf der Matte. Weder Verein noch Spieler halten eine weitere Zusammenarbeit aber für sinnvoll, es wird nach einer Lösung gesucht.

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Diese könnte sich in Frankreich ergeben. Laut dem belgischen Transfer-Insider Sacha Tavolieri wurde Duranville bei Racing Straßburg angeboten. Trainer Gary O’Neil habe den jungen Außenstürmer auf seine erweiterte Shortlist gesetzt.

Ein Transfer sei vor allem dann denkbar, wenn Straßburg vorher Offensiv-Verkäufe abwickelt. Weitere namentlich nicht genannte Vereine sollen Duranville im Blick haben.

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Die im Januar 2023 an den RSC Anderlecht gezahlten 8,5 Millionen Euro dürften für den BVB eher nicht wieder einzunehmen sein, zumal auch der FC Basel an einem künftigen Verkauf beteiligt wird. Duranville, der in 27 Profispielen für Dortmund ein Tor und eine Vorlage verbuchte, besitzt bei Schwarz-Gelb noch einen Vertrag bis 2028.