Sandhausen holt Benshop an Bord

Der SV Sandhausen begrüßt einen weiteren Neuzugang am Hardtwald. Angreifer Charlison Benschop (32) wechselt ablösefrei zum Zweitligisten. Zur Vertragslänge macht Sandhausen keine Angaben. In den zurückliegenden Wochen trainierte der ehemalige Düsseldorf-Profi als Gastspieler mit. Benschop ist bereits der 14. Sommerneuzugang des SVS.

„Wir haben sportlich wie menschlich einen sehr guten Eindruck von Charlie. Wir sind froh, dass wir mit ihm noch einmal körperliche Wucht dazu gewonnen haben. Er ist einer, der die Bälle festmachen kann und hat uns in den Trainingseinheiten gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht“, sagt Trainer Gerhard Kleppinger.

Willkommen am #Hardtwald, Charlie! ⚫️⚪️



Der SVS verstärkt sich mit Angreifer Charlison #Benschop. Der 31-Jährige war zuletzt für Apollon Limassol in der Ersten Liga auf Zypern aktiv und wechselt ablösefrei an Hardtwald.



