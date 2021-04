Arnold über Bayern-Kontakt: „Andere Hausnummer“

Längst ist er Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld des VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold hat in den vergangenen Monaten noch einmal eine Schippe draufgelegt und zählt inzwischen zu den Unersetzlichen des Wolfsrudels. Der Lohn: Eine Vertragsverlängerung beim VfL bis 2026.

Zuvor hatte Arnold sogar den großen FC Bayern auf den Plan gerufen, wie er nun selbst im Interview mit ‚Sky‘ deutlich durchblicken lässt. „Wenn der FC Bayern Kontakt aufnimmt, ist das natürlich eine andere Hausnummer“, sagt der 26-Jährige über einen Vorstoß aus München.

„Man weiß nie, was passiert“

Für einen Bankplatz beim Rekordmeister war Arnold letztlich aber nicht zu begeistern. Er sagt: „Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich muss mich verändern, dann hätte ich das getan. Aber ich bin nicht der Typ, der zu einem Klub mit einer höheren Qualität wechselt und dann nur auf der Bank sitzt.“

Gänzlich aus der Welt ist das Thema Vereinswechsel für Arnold auch nach seiner langfristigen Verlängerung in Wolfsburg nicht. „Das gibt es nach wie vor“, so der Mittelfeldlenker über Kontakte und Zukunftsgedanken, „man weiß nie, was im Fußball so passiert. Ich bin einer, der sehr viel reflektiert und sich auch sehr viel anhört. Aber ich weiß, was ich habe und weiß auch, was ich daran schätze.“