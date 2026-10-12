Schalker Zuversicht: Keine Sanktionen drohen

Beim FC Schalke 04 ist man zuversichtlich, auch im nächsten Jahr ohne Punktabzug in die kommende Saison zu gehen. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann: „Wir sind in der Tat zuversichtlich, die Eigenkapitalregel auch für 2026 zu erfüllen.“ Dies sei möglich, obwohl man im vergangenen Transferfenster keine großen Einnahmen generieren konnte.

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„Richtig ist auch, dass wir unser Ziel hinsichtlich der Transfererlöse nicht erreicht haben, dazu will ich aber betonen, dass dies eine bewusste Entscheidung war. Wir haben uns im Laufe der Zeit diese Freiheit erarbeitet, weil gleichzeitig viele Bereiche über Plan gelaufen sind, zum Beispiel in den Segmenten Vermarktung, Marketing und Merchandise“, so Tillmann. In der vergangenen Saison verhinderten auch die in der Veltins-Arena stattfindenden Konzerte von Taylor Swift und die Champions League-Spiele von Shakthar Donetsk einen Schalker Punktabzug.