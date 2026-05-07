Valverde-Vorfall: Real bezieht Stellung

Real Madrid hat sich zu der Auseinandersetzung zwischen Federico Valverde (27) und Aurélien Tchouaméni (26) geäußert. „Real Madrid teilt mit, dass nach den Ereignissen, die sich heute Morgen im Training der ersten Mannschaft ereignet haben, beschlossen wurde, disziplinarische Verfahren gegen unsere Spieler Federico Valverde und Aurélien Tchouameni einzuleiten. Der Verein wird zu gegebener Zeit über die Beschlüsse beider Verfahren informieren, sobald die entsprechenden internen Abläufe abgeschlossen sind“, heißt es in der Pressemitteilung der Madrilenen.

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Die ‚Marca‘ berichtete am heutigen Nachmittag über einen „schwerwiegenden Vorfall“ in der Real-Kabine. Valverde soll nach einem handfesten Streit mit Tchouaméni eine Prellung sowie eine Schnittwunde davongetragen haben, sodass er sogar in das Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nun drohen harte Konsequenzen durch den Klub.

Update (21:45 Uhr): Mit Blick auf Valverdes Verletzung teilt Real mit, dass der Mittelfeldakteur „ein Schädel-Hirn-Trauma“ erlitten habe. Er befinde sich in einem guten Zustand zuhause und müsse sich gemäß eines Protokolls zehn bis 14 Tage ausruhen. Den anstehenden El Clásico gegen den FC Barcelona am kommenden Sonntag (21 Uhr) verpasst Valverde somit.