Eintracht teilt Uzun-Diagnose mit

von David Hamza - Quelle: eintracht.de
Can Uzun dribbelt @Maxppp

Eintracht Frankfurt muss einen bitteren Ausfall verkraften. Wie die SGE mitteilt, hat sich Can Uzun (19) beim gestrigen Spiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:1) eine Muskelverletzung zugezogen. Nähere Details nennen die Frankfurter nicht, Uzun werde aber „bis auf weiteres“ fehlen.

Schon in der 26. Minute musste der Rechtsfuß nach einem Schlag auf den Oberschenkel ausgewechselt werden. Mit zehn Torbeteiligungen (sechs Tore, vier Assists) ist Uzun gemeinsam mit Jonathan Burkardt (25) bester Scorer der Eintracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
