Tottenham: Alles klar mit De Zerbi

Tottenham Hotspur kann offenbar zeitnah einen neuen Coach präsentieren. Der ‚Corriere dello Sport‘ vermeldet, dass Roberto De Zerbis Wechsel auf die Trainerbank der Nordlondoner beschlossene Sache ist. Die Unterschrift des Italieners unter einen Fünfjahresvertrag werde in Kürze erwartet.

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Bei den Spurs tritt der 46-Jährige, der zuletzt für Olympique Marseille tätig war, die Nachfolge von Igor Tudor an. De Zerbi soll die Mega-Krise beenden und den Premier League-17. vor dem Abstieg retten. Für ihn ist es nach seiner Zeit bei Brighton & Hove Albion der zweite Trainerjob im englischen Oberhaus.