Karl verpasst die WM – Nachrücker steht fest

Lennart Karl steht der deutschen Nationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft nicht zur Verfügung. Wie der DFB verkündet, verpasst der 18-jährige Offensivspieler mit einem Muskelbündelriss das Turnier.

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Karl zog sich die Verletzung im Training vor dem morgigen Testspiel gegen die USA (20:30 Uhr) zu. Für das Juwel des FC Bayern ist es eine bittere Nachricht – zumal er nach starken Leistungen im zurückliegenden Duell mit Finnland (0:4) gute Chancen auf einen Startelf-Platz bei der WM hatte.

Offenbar steht schon fest, wer Karl im DFB-Kader ersetzen wird. Laut offiziellen Angaben wird Assan Ouédraogo von RB Leipzig von Bundestrainer Julian Nagelsmann nachnominiert. Der 20-jährige Mittelfeldspieler stand bislang in erst einem Länderspiel für die A-Nationalmannschaft auf dem Platz.