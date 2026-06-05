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Offiziell Weltmeisterschaft

Karl verpasst die WM – Nachrücker steht fest

Am heutigen Freitagabend verkündete Julian Nagelsmann, dass sich Lennart Karl im Training verletzt hat. Nun ist klar, dass das Bayern-Juwel die Weltmeisterschaft verpassen wird.

von Tristan Bernert - Quelle: kicker | Sky
1 min.
Lennart Karl im sehr blauen DFB-Trikot @Maxppp

Lennart Karl steht der deutschen Nationalmannschaft bei der anstehenden Weltmeisterschaft nicht zur Verfügung. Wie der DFB verkündet, verpasst der 18-jährige Offensivspieler mit einem Muskelbündelriss das Turnier.

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Karl zog sich die Verletzung im Training vor dem morgigen Testspiel gegen die USA (20:30 Uhr) zu. Für das Juwel des FC Bayern ist es eine bittere Nachricht – zumal er nach starken Leistungen im zurückliegenden Duell mit Finnland (0:4) gute Chancen auf einen Startelf-Platz bei der WM hatte.

Offenbar steht schon fest, wer Karl im DFB-Kader ersetzen wird. Laut offiziellen Angaben wird Assan Ouédraogo von RB Leipzig von Bundestrainer Julian Nagelsmann nachnominiert. Der 20-jährige Mittelfeldspieler stand bislang in erst einem Länderspiel für die A-Nationalmannschaft auf dem Platz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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