Nur einer war teurer: BVB verpflichtet Konstantelias

Konstantinos Karetsas (18) ist gerade einmal zwei Wochen bei Borussia Dortmund, da wechselt schon der nächste griechische Nationalspieler an die Strobelallee. Giannis Konstantelias kommt von PAOK Saloniki nach Dortmund.

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Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/1kfdBCQHw3 pic.twitter.com/Ipbl0DZm7b — Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2026

Dem Vernehmen nach werden für den 23-Jährigen 26 Millionen Euro als Sockelablöse fällig, mit Boni kann die Summe auf bis zu 32 Millionen ansteigen. Zudem sichert sich PAOK eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 15 Prozent. Damit wird der offensive Mittelfeldspieler der zweitteuerste Neuzugang aller Zeiten beim BVB, nur PSG-Star Ousmane Dembélé (29) war bei seinem Wechsel von Stade Rennes vor zehn Jahren teurer und kostete 35 Millionen.

Konstantelias begeistert

Beim BVB unterschreibt Konstantelias einen Vertrag bis 2031 und soll jährlich 3,5 Millionen Euro kassieren. Sportdirektor Ole Book sagt über den neuen Mann: „Mit Giannis gewinnen wir einen Spieler, der uns mit seinen Qualitäten verstärken wird. Wir sehen in ihm eine Menge Potenzial und sind überzeugt davon, dass er sehr gut in unsere Mannschaft passt. Für den professionellen und wertschätzenden Austausch bei der Abwicklung des Transfers möchte ich mich bei den Kollegen vom FC PAOK herzlich bedanken.“

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Geschäftsführer Sport Lars Ricken ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Giannis einen talentierten Offensivspieler von uns begeistert haben, dessen Entwicklung wir schon seit längerer Zeit verfolgt haben. Mit seinen 23 Jahren ist er noch ein relativ junger Spieler, der gleichzeitig aber auch schon viel Erfahrung mitbringt. Wir möchten den Verantwortlichen von PAOK Thessaloniki in dem Zuge danken für die jederzeit respektvollen und konstruktiven Gespräche rund um die Verpflichtung von Giannis.“