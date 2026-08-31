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Serie A

Florenz vollzieht teuren Stürmer-Tausch

von Julian Jasch - Quelle: Sky Italia
Beto im Porträt @Maxppp

Der AC Florenz hat Ersatz für Moise Kean (26) gefunden. Nach Informationen von ‚Sky Italia‘ wechselt Goalgetter Beto (28) für 18 Millionen Euro vom FC Everton nach Italien. Am heutigen Montag wird er zum Medizincheck in Florenz erwartet.

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Kean wiederum verschlägt es von der Fiorentina zur direkten Konkurrenz. Como 1907 leiht den Stürmer samt Kaufpflicht aus. Im Gesamtpaket fließen 35 Millionen Euro.

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