Frimpong-Abschied: Bayer informiert

Bayer Leverkusen muss den Abschied von Jeremie Frimpong (24) verkraften. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde der Vizemeister darüber informiert, dass der Rechtsverteidiger seine Ausstiegsklausel über kolportierte 35 bis 40 Millionen Euro aktivieren wird. Frimpong und die Reds seien sich inzwischen vollständig einig über einen bis 2030 datierten Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Liverpool soll Frimpong dabei helfen, den Abschied von Trent Alexander-Arnold (26) zu kompensieren. Konkurrieren wird der Niederländer an der Anfield Road künftig mit Conor Bradley (21), der seinen Vertrag am heutigen Samstag verlängert hat. Die offizielle Verkündung des Frimpong-Transfers steht zur Stunde noch aus.