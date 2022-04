Funk zieht es nach Ingolstadt

Der FC Ingolstadt darf zur kommenden Saison wohl einen Torhüter mit Erstliga-Erfahrung begrüßen. Wie der ‚kicker‘ vermeldet, hat Marius Funk von der SpVgg Greuther Fürth bei den Schanzern „zugesagt“. Der 26-Jährige ist ablösefrei, sein Vertrag beim Kleeblatt läuft aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der aktuellen Saison stand Funk achtmal in der Bundesliga für Fürth zwischen den Pfosten, ehe ein Meniskuseinriss ihn stoppte und er seinen Stammplatz verlor. Mit Ingolstadt müsste der Keeper in der nächsten Spielzeit in der dritten Liga an den Start gehen. Der Klub steht bereits als Absteiger aus der zweiten Liga fest.