Bericht: Fischer-Rückhalt schwindet – Schicksalsspiel im Pokal?

Offiziell steht Oliver Ruhnert noch hinter Urs Fischer. Nach der jüngsten 0:2-Niederlage gegen den SV Werder Bremen sprach der Manager seinem Trainer eine Jobgarantie aus. „Wir besprechen die Dinge intern und wollen gemeinsam diese das erste Mal wirklich schwierige Zeit meistern und wieder in die erfolgreiche Richtung bringen“, erklärte Ruhnert bei ‚Sky‘.

Im DFB-Pokal-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Dienstag (18 Uhr) werde Fischer definitiv auf der Bank sitzen, so der 51-Jährige. Gleichzeitig kündigte er an, dass man sich am Sonntag zusammensetzen werde, um die Lage bei Union zu analysieren. Alles steht auf dem Prüfstand in Berlin.

Beispielhaft: Unions Vorgehen mit Fischer

Was passiert mit Fischer?

Passend dazu berichtete die ‚Bild‘ am gestrigen Sonntagabend, dass Fischer nun doch Rückhalt in der Führungsetage verloren hat. Sollten die Eisernen am Dienstag gegen den VfB verlieren, ist ein Rauswurf des langjährigen Erfolgstrainers „nicht mehr ausgeschlossen“, heißt es.

Es wäre Unions elfte Pflichtspielniederlage in Folge. In der Bundesliga steht der Champions League-Teilnehmer auf Rang 15. Nur ein Platz trennt die Berliner vom VfL Bochum und dem Relegationsplatz. Fischer ist seit 2018 an der Alten Försterei tätig.