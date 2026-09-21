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Offiziell Super League

Zeidler muss gehen

von Martin Schmitz - Quelle: gcz.ch
3 min.
Peter Zeidler klatscht Beifall @Maxppp

Peter Zeidler und der Grasshopper Club Zürich gehen ab sofort getrennte Wege. Das gibt der Schweizer Traditionsverein bekannt. „Nach eingehender Analyse der aktuellen sportlichen Situation ist der Verein zum Schluss gekommen, einen Wechsel auf der Position des Cheftrainers vorzunehmen und die sportliche Ausrichtung weiterzuentwickeln“, heißt es im offiziellen Statement.

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Zeidler, der in der Saison 2024/25 den VfL Bochum betreute, hatte erst im Mai die abstiegsbedrohten Grasshoppers übernommen und noch zum Klassenerhalt geführt. In der neuen Saison misslang jedoch der Start mit nur acht Punkten aus den ersten neun Spielen. Über die Nachfolge soll zeitnah Klarheit herrschen. Interimsweise übernehmen bis dahin die Assistenztrainer Daniel Pavlovic und Shkelzen Gashi.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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