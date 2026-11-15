Vuskovic-Comeback: Wie ein Neuzugang, der schon immer da war

Zweimal wurde es im Hamburger Volksparkstadion beim Testspiel gegen Hajduk Split (1:1) ohrenbetäubend laut: Als die Startaufstellung präsentiert wurde und Luka Vuskovic per Videobotschaft seinen großen Bruder Mario ankündigte und in der 65. Minute, als eben jener Rückkehrer ausgewechselt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kann Vuskovic dem HSV weiterhelfen? Ja, auf jeden Fall Nein, er war zu lange weg Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der Test gegen Vuskovics Jugendmannschaft, der fast an Personenkult grenzte, geriet dabei fast zur Nebensache, hielt für die Fans des Hamburger SV aber auch einige Hoffnungsschimmer parat. Der Innenverteidiger, der aufgrund einer äußerst umstrittenen Dopingsperre 1.467 Tage aussetzen musste, übernahm vom Start weg die Chefposition. Der 24-Jährige agierte im Zentrum der Dreierkette und organisierte die Defensive.

Im Ballbesitz wusste der spielstarke Abwehrspieler mit präzisen Flugbällen zu überzeugen und übernahm auch bei Freistößen Verantwortung. Auch wenn Vuskovic bereits vor einem Monat das Mannschaftstraining wieder aufnehmen durfte, war es durchaus überraschend, wie nahtlos sich der Kroate in die Elf einfügte. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der 15-fache Nationalspieler beim Gegentor kurz vor der Halbzeit durch Carlos Martín (24) nicht gänzlich unschuldig war und gegen die Leihgabe von Atlético Madrid nicht in den Zweikampf kam.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und dennoch, ein qualitativer Unterschied zu den 19 anderen Feldspieler war trotz der vier Jahre langen Abstinenz nicht auszumachen. Der HSV kann sich Mitte November über einen dringend benötigten Neuzugang freuen, der agiert, als wäre er nie weg gewesen.