Ex-Bayer-Flop Bakker im Probetraining

Möglicherweise steht Mitchel Bakker zeitnah wieder bei einem Profiklub unter Vertrag. ‚Voetbal Primeur‘ berichtet, dass der 26-jährige Verteidiger mit NEC Nijmegen ins Trainingslager nach Spanien gereist ist und versucht, sich dort im Probetraining für einen Kontrakt zu empfehlen.

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Der ehemalige Profi von Bayer Leverkusen stand bis Ende August bei Atalanta Bergamo unter Vertrag, löste die Zusammenarbeit mit den Bergamasken aber fristgerecht, um auch nach Ende der Transferphase noch bei einem neuen Arbeitgeber unterkommen zu können.