Hertha-Talent Maza verlängert

Ibrahim Maza und Hertha BSC gehen gemeinsam in die Zukunft. Die Berliner verkünden die Verlängerung mit dem 17-jährigen Offensivspieler. Es handle sich um ein langfristiges Arbeitspapier, zur genauen Laufzeit macht der Klub keine Angaben. Maza soll nun behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.

„In Ibo haben wir einen Berliner Jungen mit Herz und Käfigkickermentalität von unserem Weg überzeugt. Er hat in den vergangenen Monaten herausragende Leistungen gezeigt. Wir sind sicher, dass er uns in Zukunft eine Menge Freude bereiten wird. Dafür werden wir ihn bestmöglich fördern und fordern“, so Sportdirektor über Benjamin Weber über den deutschen U18-Nationalspieler, der bereits zweimal im Kader der Hertha-Profis stand.

