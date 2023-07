De Gea-Nachfolger: United verpflichtet Onana

André Onana wird künftig den Kasten von Manchester United sauber halten. Wie der Premier League-Riese bekanntgibt, erhält der 27-Jährige einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Dem Vernehmen nach lässt sich der Verein um Trainer Erik ten Hag die Dienste des Kameruners 52,5 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni kosten.

Onana bricht seine Zelte bei Inter Mailand damit nach einem Jahr bereits wieder ab. Für die Nerazzurri stand der 1,90 Meter große Schlussmann in der vergangenen Saison 41 Mal zwischen den Pfosten, kassierte lediglich 36 Gegentore und hielt 19 Mal die Null.

In United folgt Onana auf David de Gea (32), der die Engländer in diesem Sommer nach zwölf Jahren verlassen hat. Eine Ablöse konnten die Red Devils nicht einstreichen, denn de Geas Vertrag lief aus. Dafür ist man einen in seinen Leistungen schwankenden Topverdiener losgeworden.