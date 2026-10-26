St. Pauli: Oppie im Winter weg?

Linksverteidiger Louis Oppie hat Interesse in der Serie A geweckt. FT kann Informationen von ‚Tuttomercatoweb.com‘ bestätigen, dass Parma Calcio den schussgewaltigen Linksfuß für den Winter auf dem Schirm hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Oppie ist bei St. Pauli absolute Stammkraft, wurde in der Liga nur einmal fünf Minuten vor Schluss ausgewechselt. Bei Parma wiederum wird momentan alles auf links gedreht. Im Januar könnten auf Wunsch des neuen Trainers Alberto Gilardino einige Transfers über die Bühne gehen.