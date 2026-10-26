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2. Bundesliga

St. Pauli: Oppie im Winter weg?

von Tobias Feldhoff - Quelle: FT | Tuttomercatoweb.com
Louis Oppie hält sich die Hand vor den Mund @Maxppp

Linksverteidiger Louis Oppie hat Interesse in der Serie A geweckt. FT kann Informationen von ‚Tuttomercatoweb.com‘ bestätigen, dass Parma Calcio den schussgewaltigen Linksfuß für den Winter auf dem Schirm hat.

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Oppie ist bei St. Pauli absolute Stammkraft, wurde in der Liga nur einmal fünf Minuten vor Schluss ausgewechselt. Bei Parma wiederum wird momentan alles auf links gedreht. Im Januar könnten auf Wunsch des neuen Trainers Alberto Gilardino einige Transfers über die Bühne gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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