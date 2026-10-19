In der vergangenen Saison war Luca Reggiani ein aufstrebendes Talent bei Borussia Dortmund. Im März wurde der Innenverteidiger sogar noch mit einem neuen Vertrag bis 2029 belohnt. Seitdem ist seine Entwicklung aber gehörig ins Stocken geraten.

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Für die Profimannschaft kam Reggiani in dieser Spielzeit erst zweimal für insgesamt 50 Minuten zum Einsatz. Am vergangenen Samstag gegen Union Berlin (0:0) fehlte der 18-Jährige dann ganz im Aufgebot, lief stattdessen in der Regionalliga West für die Reserve auf. Das ist offenbar auch als klarer Fingerzeig für seine Zukunft zu verstehen.

Nicht genug Qualität

Laut einem Bericht des ‚kicker‘ ist der BVB zu dem Entschluss gekommen, dass Reggiani nicht das nötige Niveau für die hohen Ansprüche hat. Ein Wechsel im Winter sei daher „wahrscheinlich, schon im Sommer waren die Ideen dazu fortgeschritten“.

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Zuletzt wurde der italienische U21-Nationalspieler bei Inter und Stadtrivale AC Mailand gehandelt. Bei welcher Ablöse die Schwarz-Gelben bei Reggiani gesprächsbereit wären, ist bislang nicht durchgesickert.