Déjà-vu: Spaßmacher geht Bayern durch die Lappen

Die Verteidiger des FC Villarreal konnten einem am Dienstagabend schon fast leidtun. Beim 4:3-Spektakelsieg des FC Liverpool in der Champions League sorgte auf Seiten der Reds vor allem Rio Ngumoha für große Begeisterung. Der 18-Jährige verzückte gegen den Gegner aus Spanien mit tollen Tempodribblings und zwei Torvorlagen.

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An der Anfield Road nimmt das Offensivjuwel eine immer größere Rolle ein. Kein Wunder, dass die Liverpooler Ngumohas 2028 auslaufenden Vertrag unbedingt und am besten zeitnah verlängern wollen. Die Chancen, dass das Unterfangen der LFC-Bosse von Erfolg gekrönt ist, stehen ziemlich gut.

Liverpool trotzt Bayern-Interesse

Die Verhandlungen mit den Beratern des dreifachen englischen Nationalspielers sind laut der ‚Daily Mail‘ weit fortgeschritten. Ngumoha befinde sich „auf dem besten Weg“, seinen Kontrakt an der Mersey langfristig auszuweiten.

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Es sei inzwischen eher nur noch eine Frage des Zeitpunkts – und das, obwohl offenbar auch der deutsche Branchenprimus weiterhin die Fühler nach dem Flügelstürmer ausstreckt. Die ‚Daily Mail‘ berichtet nämlich vom Interesse des FC Bayern, des FC Arsenal und weiterer europäischer Klubs am gebürtigen Londoner.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ngumoha mit den Münchnern in Verbindung gebracht wird. Bereits im Sommer war der 1,70 Meter große Rechtsfuß ein konkretes Thema an der Säbener Straße, beide Parteien erzielten laut ‚Sky‘ Ende Mai sogar eine mündliche Einigung. Ein Bayern-Wechsel scheiterte aber, weil Liverpool einen Verkauf kategorisch ausschloss.