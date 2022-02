Barça: Fünf Jahre für Brozovic?

Der FC Barcelona lockt Marcelo Brozovic offenbar mit einem langfristigen Vertragsangebot. Wie die italienische Zeitung ‚La Repubblica‘ berichtet, offerieren die Katalanen dem kroatischen Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt von acht Millionen Euro pro Saison.

Der Kontrakt des 29-Jährigen bei Inter Mailand läuft zum Saisonende aus. Die Nerazzurri wollen verlängern und bieten vier Jahre mit einem Salär von sechs Millionen Euro an. In Mailand ist man trotz des Werbens aus Barcelona zuversichtlich, die Zusammenarbeit fortsetzen zu können. „Wir arbeiten daran, den neuen Vertrag so schnell wie möglich zu komplettieren. Wir hoffen, die Papiere schnell unterschreiben zu können“, sagte Vorstandsboss Giuseppe Marotta vor wenigen Tagen.