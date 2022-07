Hertha: Ajorque-Transfer vom Tisch

Ludovic Ajorque wird nicht zu Hertha BSC wechseln. Laut dem ‚kicker‘ kam der Transfer des 1,97 Meter großen Stürmers nicht zustande, da dessen Verein Racing Straßburg eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich aufrief. Zu viel für die Berliner, die von einer Verpflichtung Abstand nahmen, obwohl sie mit dem Spieler selbst bereits einig waren.

Statt Ajorque wird nun Wilfried Kanga in die Bundeshauptstadt wechseln. Der 24-Jährige kommt vom BSC Young Boys und kostet ‚Sky‘ zufolge weniger als fünf Millionen Euro. Der Franzose traf in der vergangenen Saison zwölfmal in 31 Super League-Spielen.