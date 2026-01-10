Laimer über Verlängerung: „Nicht nur das Geld“

Konrad Laimer (28) hat erklärt, was für ihn bei einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern wichtig ist. „Es ist nicht nur das Geld, es gibt natürlich immer noch andere Faktoren. Ich bin schon immer ein Bauchmensch gewesen und werde auch immer ein Bauchmensch bleiben. Es ist mir wichtig, wie Leute mit dir reden, wie Leute mit dir umgehen und wie wertgeschätzt du dich fühlst“, erklärt der Österreicher gegenüber ‚Sky‘.

In München ist man offenbar sehr gut mit Laimer umgegangen, soll der Verteidiger doch kurz vor der Unterschrift stehen. Laimer führt aus: „So werde ich meine Entscheidungen immer zusammen mit meinem engsten Kreis treffen. Meine Eltern und meine Frau helfen mir dabei. Wenn ich dann mit der Entscheidung zufrieden bin und in den Spiegel schauen kann, dann treffe ich auch die Entscheidung, die für mich gut ist, und so werde ich das immer machen.“