Menü Suche
Kommentar 7
Bundesliga

Laimer über Verlängerung: „Nicht nur das Geld“

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Konrad Laimer im Bayern-Trikot @Maxppp

Konrad Laimer (28) hat erklärt, was für ihn bei einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern wichtig ist. „Es ist nicht nur das Geld, es gibt natürlich immer noch andere Faktoren. Ich bin schon immer ein Bauchmensch gewesen und werde auch immer ein Bauchmensch bleiben. Es ist mir wichtig, wie Leute mit dir reden, wie Leute mit dir umgehen und wie wertgeschätzt du dich fühlst“, erklärt der Österreicher gegenüber ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

In München ist man offenbar sehr gut mit Laimer umgegangen, soll der Verteidiger doch kurz vor der Unterschrift stehen. Laimer führt aus: „So werde ich meine Entscheidungen immer zusammen mit meinem engsten Kreis treffen. Meine Eltern und meine Frau helfen mir dabei. Wenn ich dann mit der Entscheidung zufrieden bin und in den Spiegel schauen kann, dann treffe ich auch die Entscheidung, die für mich gut ist, und so werde ich das immer machen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Konrad Laimer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Konrad Laimer Konrad Laimer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert