Podolski: Rücktritt vom Rücktritt?

Lukas Podolski lässt seine sportliche Zukunft nach wie vor offen. Gegenüber dem polnischen Sender ‚TVP Sport‘ erklärte der 40-jährige Weltmeister von 2014: „Der Plan war, dass dies die letzte Saison sein sollte, denn ich weiß, wie viel mich das kostet und wie viel es meine Familie kostet, die oft in den Hintergrund rückt. Von außen sieht es so aus, als käme alles leicht, aber so einfach ist es nicht. Viele Dinge im Team und im Verein erfordern wirklich viel Mühe und Arbeit. Vielleicht fällt mir ja noch etwas ein, denn der Europacup ist verlockend.“

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Hintergrund ist der gestrige Pokalsieg seines Klubs Gornik Zabrze, der im Finale gegen Rakow Czestochowa mit 2:0 gewann. Durch den Erfolg ist die Teilnahme an der Europa League-Qualifikation sicher, mit einem möglichen Double-Sieg winkt gar die Teilnahme an der Champions League-Qualifikation. Derzeit rangiert Gornik Zabrze sechs Punkte hinter Spitzenreiter Lech Posen, hat jedoch ein Spiel in der Hinterhand. Ein mögliches Karriereende von Podolski könnte demnach auch von dem restlichen Saisonverlauf abhängen.